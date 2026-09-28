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Новости Обстрелы Киева
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В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе

В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки зафиксировано попадание беспилотника в кафе, расположенное рядом с автозаправочной станцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По словам мэра, российский БПЛА попал в кафе в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия направляются экстренные службы.

Информация о последствиях удара, возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

В Дарницком районе загорелись обломки

В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар на открытой территории.

Экстренные службы также направляются на место происшествия.

Информация о последствиях российской атаки на столицу уточняется.

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