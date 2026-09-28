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В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки зафиксировано попадание беспилотника в кафе, расположенное рядом с автозаправочной станцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По словам мэра, российский БПЛА попал в кафе в Голосеевском районе столицы.
На место происшествия направляются экстренные службы.
Информация о последствиях удара, возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
В Дарницком районе загорелись обломки
В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар на открытой территории.
Экстренные службы также направляются на место происшествия.
Информация о последствиях российской атаки на столицу уточняется.
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