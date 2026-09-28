У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе. ВIДЕО

У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано влучання безпілотника у кафе, розташоване поблизу автозаправної станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами міського голови, російський БпЛА влучив у кафе в Голосіївському районі столиці.

На місце події прямують екстрені служби.

Інформація про наслідки удару, можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

У Дарницькому районі загорілися уламки

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння на відкритій території.

Екстрені служби також прямують на місце події.

Інформація про наслідки російської атаки на столицю уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: постраждали чотири людини. ФОТОрепортаж