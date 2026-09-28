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У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе. ВIДЕО
У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано влучання безпілотника у кафе, розташоване поблизу автозаправної станції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За словами міського голови, російський БпЛА влучив у кафе в Голосіївському районі столиці.
На місце події прямують екстрені служби.
Інформація про наслідки удару, можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.
У Дарницькому районі загорілися уламки
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння на відкритій території.
Екстрені служби також прямують на місце події.
Інформація про наслідки російської атаки на столицю уточнюється.
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