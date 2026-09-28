Нічна атака на Київ: постраждали чотири людини. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали чотири людини. У кількох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків безпілотників, виникли пожежі й пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Там виникла пожежа, а також частково зруйновано покрівлю.

Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у розташованому поруч житловому будинку.

Рятувальники виявили трьох постраждалих.

"Двом із них - 15-річним хлопцю та дівчині - медики надали допомогу на місці. Одного - 17-річного хлопця, госпіталізували", - повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Голосіївському районі пошкоджено житловий будинок

У Голосіївському районі зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки одна людина отримала поранення.

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Пожежі виникли у двох районах столиці

У Печерському та Шевченківському районах Києва сталися пожежі в офісних будівлях.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

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Наслідки атаки



















