Нічна атака на Київ: постраждали чотири людини. ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали чотири людини. У кількох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків безпілотників, виникли пожежі й пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Там виникла пожежа, а також частково зруйновано покрівлю.
Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у розташованому поруч житловому будинку.
Рятувальники виявили трьох постраждалих.
"Двом із них - 15-річним хлопцю та дівчині - медики надали допомогу на місці. Одного - 17-річного хлопця, госпіталізували", - повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Голосіївському районі пошкоджено житловий будинок
У Голосіївському районі зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки одна людина отримала поранення.
Пожежі виникли у двох районах столиці
У Печерському та Шевченківському районах Києва сталися пожежі в офісних будівлях.
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Наслідки атаки
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