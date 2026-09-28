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У Києві через атаку безпілотника пошкоджена АЗС
Вночі внаслідок атаки ворожих безпілотників в Оболонському районі Києва пошкоджено автозаправну станцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила КМВА.
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За попередньою інформацією, в Оболонському районі зафіксовано влучання безпілотника в автозаправну станцію.
Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.
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