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Новини Обстріли Києва
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У Києві через атаку безпілотника пошкоджена АЗС

РФ атакувала Київ дронами: в Оболонському районі пошкоджена АЗС

Вночі внаслідок атаки ворожих безпілотників в Оболонському районі Києва пошкоджено автозаправну станцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила КМВА.

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За попередньою інформацією, в Оболонському районі зафіксовано влучання безпілотника в автозаправну станцію.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

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