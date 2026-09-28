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В Киеве в результате атаки беспилотника повреждена АЗС
Ночью в результате атаки вражеских беспилотников в Оболонском районе Киева была повреждена автозаправочная станция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила КГВА.
Осколки БПЛА повредили АЗС
По предварительной информации, в Оболонском районе зафиксировано попадание беспилотника в автозаправочную станцию.
Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.
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