Россияне ударили КАБами по Харькову: пострадали 25 человек, среди них дети (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Под ударом оказались Киевский и Салтовский районы города. На данный момент известно о 22 пострадавших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, враг нанес двойной удар по Киевскому району города.
Враг нанес удар по многоэтажному дому
Впоследствии мэр уточнил, что одно из попаданий произошло вблизи многоквартирных домов в Салтовском районе. Позже стало известно, что российский КАБ попал непосредственно в многоквартирный дом.
В результате обстрела повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах Харькова.
Число пострадавших возросло до 22
Сначала сообщалось о двух пострадавших в Салтовском районе. Около 4:43 Терехов сообщил уже о восьми пострадавших, среди которых трое детей.
В 5:06 число пострадавших возросло до 11, в том числе пятеро детей. Через несколько минут мэр сообщил о 15 пострадавших.
По состоянию на 6:03, по информации Терехова, в результате российского обстрела пострадали 22 человека.
"2-летний и 8-летний мальчики госпитализированы.
3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили медицинскую помощь на месте", — сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.
Обновление
"В Салтовском районе медики оказали помощь 24 людям", - сообщил Синегубов.
Работа экстренных служб на месте вражеского попадания продолжается.
По состоянию на 8:15 в Харькове уже 25 пострадавших. По информации областной прокуратуры, среди них девять детей в возрасте от 3 до 15 лет. Люди получили ранения, острую реакцию на стресс.
По данным следствия, 28 сентября около 04:00 вооруженные силы РФ ударили боеприпасом по девятиэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова.
Правоохранители устанавливают тип применяемого вооружения. По предварительной версии, это могло быть УМПБ-5.
Последствия атаки
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