Россияне ударили КАБами по Харькову: пострадали 25 человек, среди них дети (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Под ударом оказались Киевский и Салтовский районы города. На данный момент известно о 22 пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, враг нанес двойной удар по Киевскому району города.

Враг нанес удар по многоэтажному дому

Впоследствии мэр уточнил, что одно из попаданий произошло вблизи многоквартирных домов в Салтовском районе. Позже стало известно, что российский КАБ попал непосредственно в многоквартирный дом.

В результате обстрела повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах Харькова.

Число пострадавших возросло до 22

Сначала сообщалось о двух пострадавших в Салтовском районе. Около 4:43 Терехов сообщил уже о восьми пострадавших, среди которых трое детей.

В 5:06 число пострадавших возросло до 11, в том числе пятеро детей. Через несколько минут мэр сообщил о 15 пострадавших.

По состоянию на 6:03, по информации Терехова, в результате российского обстрела пострадали 22 человека.

"2-летний и 8-летний мальчики госпитализированы.



3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили медицинскую помощь на месте", — сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.

Обновление

"В Салтовском районе медики оказали помощь 24 людям", - сообщил Синегубов.

Работа экстренных служб на месте вражеского попадания продолжается.

По состоянию на 8:15 в Харькове уже 25 пострадавших. По информации областной прокуратуры, среди них девять детей в возрасте от 3 до 15 лет. Люди получили ранения, острую реакцию на стресс.

По данным следствия, 28 сентября около 04:00 вооруженные силы РФ ударили боеприпасом по девятиэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова.

Правоохранители устанавливают тип применяемого вооружения. По предварительной версии, это могло быть УМПБ-5.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 2200 дронов, около 1650 кассетных бомб и 38 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Последствия атаки











