Более 2200 дронов, около 1650 КАБ и 38 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский

Россия продолжает наносить удары по территории Украины с помощью ударных дронов, авиабомб и ракет, в том числе баллистических.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, на этой неделе россияне выпустили по Украине более 2200 ударных дронов, а также около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительная часть которых — баллистические.

Удары по Украине

Зеленский подчеркнул, что этой ночью, к сожалению, есть погибшие от российских ударов.

В Запорожской области в результате обстрелов погибли три человека.

В Киеве в результате попадания дрона погиб мужчина.

Кроме того, под ударами этой ночью оказались жилые дома, объекты энергетики и другая гражданская инфраструктура Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областей.

Утром россияне дважды нанесли удары по дата-центру в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, в том числе двое детей.

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Поддержка Украины

По словам президента, продолжается постоянная работа с европейскими партнерами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами ради укрепления обороны и реальной дипломатии.

"Но, к сожалению, не хватает последовательной и сильной позиции Китая и Индии, Бразилии и Южной Африки, стран "двадцатки" и Глобального Юга. Фактически каждая из этих стран имеет влияние на Россию и может помочь миру стать реальностью. Обеспечить гарантированную достойную безопасность здесь, в Украине, означает укрепить безопасность и стабильность в глобальном масштабе. Я благодарю всех, кто не остается в стороне и помогает Украине", - добавил Зеленский.

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