Понад 2200 дронів, близько 1650 КАБів та 38 ракет випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує атакувати територію України ударними дронами, авіабомбами та ракетами, зокрема балістичними.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, також близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина з яких - балістика.

Удари по Україні

Зеленський наголосив, що цієї ночі, на жаль, є загиблі від російських ударів.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей.

У Києві через влучання дрона загинув чоловік.

Крім того, під ударами цієї ночі були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура Одещини, Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Херсонщини, Полтавщини, Житомирщини та Київщини.

Уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей.

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Підтримка України

За словами президента, триває постійна робота з європейським партнерами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення захисту та реальної дипломатії.

"Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн "двадцятки" та Глобального Півдня. Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю. Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально. Я дякую всім, хто не залишається осторонь та допомагає Україні", - додав Зеленський.

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