РФ не готується до завершення війни. Путін постійно знаходить привід, щоб не зустрічатися і не зупиняти вбивства, - Зеленський. ВIДЕО
Потрібно змусити Росію витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у росіян зʼявилося бажання закінчити цю війну.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
РФ не готується до зупинки війни
"Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни. Принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить", - зазначив президент.
Він зауважив, що нещодавня зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом це підтверджує.
Тиск на РФ
Зеленський наголосив, що США оцінюють ситуацію аналогічно.
"Треба, щоб у Росії зʼявилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у них там зʼявилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо і з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам – хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям", - додав президент.
Дипломатична робота
Також президент анонсував найближчими днями і в жовтні "багато дипломатичної активності", щоб змінити ситуацію.
"Але окрім цього, закон Ліндсі Грема, інші механізми тиску – все це має запрацювати ще більше", - додав він.
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