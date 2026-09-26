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Новини Мирні перемовини
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РФ не готується до завершення війни. Путін постійно знаходить привід, щоб не зустрічатися і не зупиняти вбивства, - Зеленський. ВIДЕО

Потрібно змусити Росію витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у росіян зʼявилося бажання закінчити цю війну.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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РФ не готується до зупинки війни

"Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни. Принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить", - зазначив президент.

Він зауважив, що нещодавня зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом це підтверджує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився із Зеленським, - Трамп

Тиск на РФ

Зеленський наголосив, що США оцінюють ситуацію аналогічно.

"Треба, щоб у Росії зʼявилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у них там зʼявилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо і з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам – хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові витратити $400 млн військової допомоги Україні, але без ракет для Patriot, - Reuters

Дипломатична робота

Також президент анонсував найближчими днями і в жовтні "багато дипломатичної активності", щоб змінити ситуацію.

"Але окрім цього, закон Ліндсі Грема, інші механізми тиску – все це має запрацювати ще більше", - додав він.

Також читайте: США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ в ОАЕ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) путін володимир (13679) США (22712)
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Топ коментарі
+19
Горіти тобі в пеклі, блазень кривавий.
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26.09.2026 21:04 Відповісти
+9
Як змусити вас не розкрадати державу, аби ***** з кожним днем від цього не ставпло легше нищити Україну і безкарно вбивати людей???????
Як???????????????????????
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26.09.2026 21:04 Відповісти
+9
А не сказать ли мне народу что-то банальное, типа я только что после потужного занюха сообразил - путин не хочет мириться.... А мы с Будановым осенью уже узрели скорый мир. Но Москву мы бомить не будем, это реально путину не нравится и вдруг приблизит мир.... Нам оно нада? Выборы-шмыборы.... Рвать когти в другую страну, когда еще не все украдено.
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26.09.2026 21:05 Відповісти

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