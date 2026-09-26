Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився із Зеленським, - Трамп
Президент США Дональд Трамп закликав президента Володимира Зеленського та російського диктатора Врлодимира Путіна "домовитися".
Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я згоден із Зеленським у тому, що ми обговорюємо багато різних тем, і щодо багатьох із них у нас є повна згода, але знаєте, чого я від нього хочу - щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", - сказав Трамп.
Також він висловив сподівання, що мирна угода між Україною та РФ буде укладена у недалекому майбутньому - можливо, ще "до важкої зими".
"Я багато з ним говорив. Він рухається в цьому напрямку, і Путін теж. Сподіваюся, у не надто віддаленому майбутньому, можливо, ще до важкої зими, вони укладуть угоду", - зазначив президент США.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що США запропонували Об’єднані Арабські Емірати як місце для проведення тристоронньої зустрічі з Україною та Росією.
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