Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився із Зеленським, - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав президента Володимира Зеленського та російського диктатора Врлодимира Путіна "домовитися".

Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я згоден із Зеленським у тому, що ми обговорюємо багато різних тем, і щодо багатьох із них у нас є повна згода, але знаєте, чого я від нього хочу - щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", - сказав Трамп.

Також він висловив сподівання, що мирна угода між Україною та РФ буде укладена у недалекому майбутньому - можливо, ще "до важкої зими".

"Я багато з ним говорив. Він рухається в цьому напрямку, і Путін теж. Сподіваюся, у не надто віддаленому майбутньому, можливо, ще до важкої зими, вони укладуть угоду", - зазначив президент США.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що США запропонували Об’єднані Арабські Емірати як місце для проведення тристоронньої зустрічі з Україною та Росією.

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