Україна закликає до негайного припинення вогню, РФ шукає відмовки, - Буданов

Українська сторона вже висловила готовність до негайного припинення бойових дій. Натомість Кремль відверто ігнорує ці ініціативи й шукає нові приводи для відмови від призупинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.

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Українська пропозиція та відмова Кремля

Як наголосив він, наразі Україна публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій.

Станом на зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: Україна закликає до негайного припинення вогню", - зауважив Буданов.

Водночас у Кремлі досі не демонструють прагнення до миру й опираються будь-яким ініціативам щодо зупинки бойових дій. За оцінкою очільника ОП, російська сторона продовжує шукати приводи для затягування війни та відмови від припинення вогню.

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Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз", - додав Буданов.

Керівник Офісу президента також звернув увагу на дії Росії. За його словами, вони наразі не свідчать про готовність Москви завершити війну.

Водночас він наголосив, що воєнний конфлікт не може тривати безкінечно і зрештою має завершитися.

"Ця війна триває вже занадто довго, і настане час, коли їй мусить прийти кінець", - зазначив керівник ОП.

Роль США у досягненні миру

Окрім цього, він відзначив критичну роль Сполучених Штатів у мирному врегулюванні. За його словами, саме дипломатична й політична вага Вашингтона дає Україні реальний важіль для наближення фіналу війни.

"З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав", - зазначив він.

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