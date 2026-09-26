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Україна закликає до негайного припинення вогню, РФ шукає відмовки, - Буданов

буданов

Українська сторона вже висловила готовність до негайного припинення бойових дій. Натомість Кремль відверто ігнорує ці ініціативи й шукає нові приводи для відмови від призупинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.

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Українська пропозиція та відмова Кремля

Як наголосив він, наразі Україна публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій.

Станом на зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: Україна закликає до негайного припинення вогню", - зауважив Буданов.

Водночас у Кремлі досі не демонструють прагнення до миру й опираються будь-яким ініціативам щодо зупинки бойових дій. За оцінкою очільника ОП, російська сторона продовжує шукати приводи для затягування війни та відмови від припинення вогню.

Також читайте: Буданов: Україна прагне завершення війни і справедливого миру

Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз", - додав Буданов.

Керівник Офісу президента також звернув увагу на дії Росії. За його словами, вони наразі не свідчать про готовність Москви завершити війну.

Водночас він наголосив, що воєнний конфлікт не може тривати безкінечно і зрештою має завершитися.

"Ця війна триває вже занадто довго, і настане час, коли їй мусить прийти кінець", - зазначив керівник ОП.

Роль США у досягненні миру

Окрім цього, він відзначив критичну роль Сполучених Штатів у мирному врегулюванні. За його словами, саме дипломатична й політична вага Вашингтона дає Україні реальний важіль для наближення фіналу війни.

"З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав", - зазначив він.

Також читайте: "Неправдива інформація": в ОП прокоментували інформацію Bloomberg про пропозицію Трампа Зеленському поїхати до Москви

Автор: 

Буданов Кирило (698) війна в Україні (9308) припинення вогню (472)
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Топ коментарі
+14
Українська сторона вже висловила готовність до негайного припинення бойових дій. Джерело: https://censo
- і саме це , вчергове , дає впевненості ***** , що війну треба продовжувати !
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26.09.2026 15:04 Відповісти
+13
Не важливо на чіє прохання - важливий результат . А він такий - кожне таке висловлювання кацапи споиймають як вияв слабкості , а отже - війна буде продовжуватись
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26.09.2026 15:13 Відповісти
+10
Навіщо нам припинення вогню? Ми ж майже поставили рф на коліна.
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26.09.2026 15:04 Відповісти

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