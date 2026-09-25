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Новини Мирні перемовини Зустріч Зеленського з Трампом
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"Неправдива інформація": в ОП прокоментували інформацію Bloomberg про пропозицію Трампа Зеленському поїхати до Москви

Трамп та Зеленський

В Офісі президента прокоментували публікацію агентства Bloomberg про те, що президент США Дональд Трамп нібито закликав президента України Володимира Зеленського вирушити до Москви на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На Банковій заявили, що це "неправдива інформація". 

Про це у коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це неправдива інформація", - сказав Литвин, коментуючи повідомлення Bloomberg.

Що передувало

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня запропонував йому провести переговори з російським диктатором Володимир Путіним у Москві. Той відхилив пропозицію.

Читайте також: Офіс президента спростував дані ЗМІ про зустріч України, США та РФ щодо енергетичного перемир’я

Автор: 

Зеленський Володимир (27134) перемовини (3893) Трамп Дональд (8314) Офіс Президента (2030)
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Топ коментарі
+16
Хай їде на московський "голубой огоньок ". Йому раніше ж подобалося.
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25.09.2026 22:15 Відповісти
+15
кругом **********, там корейці, тут Bloomberg. Далі буде.
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25.09.2026 22:26 Відповісти
+13
Президент Південної Кореї та Блумберг - брешуть

вірте лише Zельоній ОПі з гнидотою литвином та Оманською Гнидою
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25.09.2026 22:28 Відповісти

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