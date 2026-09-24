Офіс президента спростував дані ЗМІ про зустріч України, США та РФ щодо енергетичного перемир’я
В Офісі президента не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронню зустріч Україна — Росія — США з приводу енергетичного перемирʼя, яка нібито має відбутися сьогодні в Нью-Йорку.
Про це повідомив журналістам радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Реакція ОП
"Українська делегація на шляху в Україну", — заявив Литвин, додавши, що в медіа, які повідомляли про плани щодо зустрічі, "немає джерел в делегації".
Що передувало?
- Раніше 24 вересня видання ZN.UA з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомило, що сьогодні у США може відбутися тристороння зустріч.
- Зазначалося, що Україну представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, США — посланці американського лідера Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а Росію — спецпосланець російського диктатора Кирило Дмітрієв, який вилетів до Штатів.
- Головним пунктом обговорення, як писало видання, буде енергетичне перемир’я — як сторони його трактують і способи контролю за його дотриманням. За інформацією джерела, російська сторона наполягатиме, щоб у рамках енергетичного перемир’я розглядали й питання вільного судноплавства і тіньового флоту, що експортує російську нафту.
Нагадаємо, остання зустріч у тристоронньому форматі за участю переговорних команд України, США та Росії щодо завершення війни відбулася в лютому 2026 року.
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