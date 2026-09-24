Офис президента опроверг данные СМИ о встрече Украины, США и РФ по поводу энергетического перемирия

В Офисе президента не подтвердили информацию СМИ о трехсторонней встрече "Украина - Россия - США" по поводу энергетического перемирия, которая якобы должна состояться сегодня в Нью-Йорке.

Об этом сообщил журналистам советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Радио Свобода".

Реакция ОП

"Украинская делегация находится на пути в Украину", - заявил Литвин, добавив, что у СМИ, сообщавших о планах встречи, "нет источников в делегации".

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Что предшествовало?

Ранее, 24 сентября, издание ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что сегодня в США может состояться трехсторонняя встреча.

Отмечалось, что Украину будут представлять глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США - посланцы американского лидера Джаред Кушнер и Стив Виткофф, а Россию - спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который вылетел в Штаты.

Главным пунктом обсуждения, как писало издание, станет энергетическое перемирие — как стороны его трактуют и способы контроля за его соблюдением. По информации источника, российская сторона будет настаивать на том, чтобы в рамках энергетического перемирия рассматривались также вопросы свободного судоходства и теневого флота, экспортирующего российскую нефть.

Напомним, последняя встреча в трехстороннем формате с участием переговорных команд Украины, США и России по вопросу прекращения войны состоялась в феврале 2026 года.

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