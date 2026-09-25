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Трамп закликав Зеленського поїхати до Москви на мирні перемовини з Путіним, - Bloomberg

Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня запропонував йому провести переговори з російським диктатором Володимир Путіним у Москві. Той відхилив пропозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.

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Реакція Зеленського

Як зазначає Bloomberg, Зеленський відхилив пропозицію Трампа. За словами людей, обізнаних із позицією президента, те, що Трамп порушив це питання, засмутило українського лідера.

На запитання російських журналістів на полях Генасамблеї ООН, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів коротко й різко — "на ракеті", додавши нецензурний вислів.

Bloomberg також повідомляє, що, за словами європейських посадовців, Трамп і його команда позитивно сприйняли їхні зусилля щодо лобіювання підтримки України напередодні зими. Вони також зазначили, що зустріч Зеленського з Трампом загалом була позитивною.

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Що передувало?

  • 22 вересня Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Лідери країн обговорили питання виробництва Patriot в Україні. Трамп заявив, що вони спільно із Зеленським працюють над завершенням російсько-української війни до настання зими.
  • Окремо американський президент зазначив, що українські атаки по НПЗ завдали росіянам "серйозного удару", але водночас вплинули на світові ціни на дизель.
  • Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що українська сторона готова до будь-якого формату енергетичного перемирʼя з РФ. Американська сторона має передати цю пропозицію росіянам.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27154) москва (1221) путін володимир (13682) Трамп Дональд (8325) переговори з Росією (1694)
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Топ коментарі
+35
А шо ви ще очікували від ************ дружбана рудого чорта?
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25.09.2026 21:09 Відповісти
+30
Сильно Трампа штормить
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25.09.2026 21:09 Відповісти
+30
"Ініціатива карана - виконанням" ©
Тромбу варто відвідати Тегеран для досягнення миру США з Іраном..
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25.09.2026 21:13 Відповісти

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