Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп ухвалилв остаточне рішення надати Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам.

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Подробиці

"Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив: "Так, я прийняв остаточне рішення - ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", - зазначив президент.

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Що передувало?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.

В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.

Напочатку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

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