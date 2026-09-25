УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15749 відвідувачів онлайн
Новини Patriot для України
2 863 34

Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Ліцензії на виробництво ракет до Patriot будуть: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп ухвалилв остаточне рішення надати Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив: "Так, я прийняв остаточне рішення - ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", - зазначив президент.

Читайте: Бернем зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку: у центрі переговорів - Patriot для України

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.
  • В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.
  • Напочатку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Читайте: Україна домовилася про новий пакет ракет до систем ППО Patriot, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) Трамп Дональд (8320) Patriot (649)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Трамп такий дядько, що завтра скаже що такого не казав. Або передумає за тиждень два. Але з інш сторони всі розуміють що зе+потужн менеджери не побудуть такий завод ніколи, все розкрадуть і звинуватять партнерів, що не дали гроші. Або побудуть фундамент десь у Вишневому, завезуть вибухівку, призначать потужника з обоймі опи і... далі ви знаєте.
показати весь коментар
25.09.2026 11:42 Відповісти
+13
Першим прокукурікав невідомий Вова, ніби це спасе українців сьогодні, завтра через рік від ворог балістики. Не наші 'Сапсани''? Де наші 3000 " Фламінго''? Про те, що ми будемо випускати 'Патріоти'' влада успішно бреше більше року,та самі не могли виробити прості міни.
показати весь коментар
25.09.2026 11:45 Відповісти
+13
Ліцензією ракету не зіб'єш, потрібно завод побудувати, кваліфікований персонал найняти і саме головне, захистити від кацапів щоб не зруйнували.
показати весь коментар
25.09.2026 11:49 Відповісти

Завантаження...

 
 