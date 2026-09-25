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Новости Patriot для Украины
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Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Лицензии на производство ракет для Patriot будут: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп принял окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.

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Подробности

"Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: "Да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет Patriot Украина получит", — отметил президент.

Читайте: Бернем встретится с Трампом в Нью-Йорке: в центре переговоров - Patriot для Украины

Что этому предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.
  • В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.
  • В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) Трамп Дональд (8283) Patriot (615)
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Топ комментарии
+13
Трамп такий дядько, що завтра скаже що такого не казав. Або передумає за тиждень два. Але з інш сторони всі розуміють що зе+потужн менеджери не побудуть такий завод ніколи, все розкрадуть і звинуватять партнерів, що не дали гроші. Або побудуть фундамент десь у Вишневому, завезуть вибухівку, призначать потужника з обоймі опи і... далі ви знаєте.
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25.09.2026 11:42 Ответить
+13
Першим прокукурікав невідомий Вова, ніби це спасе українців сьогодні, завтра через рік від ворог балістики. Не наші 'Сапсани''? Де наші 3000 " Фламінго''? Про те, що ми будемо випускати 'Патріоти'' влада успішно бреше більше року,та самі не могли виробити прості міни.
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25.09.2026 11:45 Ответить
+13
Ліцензією ракету не зіб'єш, потрібно завод побудувати, кваліфікований персонал найняти і саме головне, захистити від кацапів щоб не зруйнували.
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25.09.2026 11:49 Ответить

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