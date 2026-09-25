Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп принял окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.

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"Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: "Да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет Patriot Украина получит", — отметил президент.

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Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.

В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.

В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

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