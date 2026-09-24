Украина договорилась о новом пакете ракет для систем ПВО Patriot, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями украинской общины в США, сообщает Цензор.НЕТ.

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В то же время президент не уточнил, какая страна предоставит новый пакет ракет для ПВО.

"Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о поставке ракет для систем Patriot. Это важное решение", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что участие в мероприятиях в рамках Генеральной Ассамблеи ООН позволило Украине усилить международную поддержку. По его словам, Киев подписал соглашение о безопасности с Австралией - первую такую договоренность со страной, не входящей в НАТО и Европейский Союз.

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Что предшествовало

Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита - большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для перезимовки стране требуется не менее 300 перехватчиков Patriot, и предлагал США продать Украине 5–10% своих резервов: "Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму".

31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

В Госдепе США заявили, что решения о предоставлении Украине лицензий на ракеты для Patriot пока нет.

Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке сообщил, что лидер США "положительно относится" к предоставлению Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Зеленский отметил, что запуск производства систем Patriot в Украине может занять около года-полутора.

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