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Новости Ракеты к Patriot для Украины Ракеты к Patriot
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Украина договорилась о новом пакете ракет для систем ПВО Patriot, - Зеленский

зеленский,патриот,patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями украинской общины в США, сообщает Цензор.НЕТ.

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В то же время президент не уточнил, какая страна предоставит новый пакет ракет для ПВО.

"Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о поставке ракет для систем Patriot. Это важное решение", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что участие в мероприятиях в рамках Генеральной Ассамблеи ООН позволило Украине усилить международную поддержку. По его словам, Киев подписал соглашение о безопасности с Австралией - первую такую договоренность со страной, не входящей в НАТО и Европейский Союз.

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Что предшествовало

  • Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
  • Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита - большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
  • Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для перезимовки стране требуется не менее 300 перехватчиков Patriot, и предлагал США продать Украине 5–10% своих резервов: "Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму".
  • 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.
  • В Госдепе США заявили, что решения о предоставлении Украине лицензий на ракеты для Patriot пока нет.
  • Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке сообщил, что лидер США "положительно относится" к предоставлению Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Зеленский отметил, что запуск производства систем Patriot в Украине может занять около года-полутора.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) ПВО (4088) ракеты (4250) Patriot (613)
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Топ комментарии
+6
Наступні три ракети? П-потужно!
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24.09.2026 20:20 Ответить
+6
Саме так - знов від ЦАРЬЯ поперла Потужна БАЛАБОЛІСТИКА!

А от мені цікаво - а чим ЦАР збирається збивати реактивні шахеди, що вже вдень вільно літають над Ненькою , як ворони ?! Може Гріпенами, які колись будуть ?
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24.09.2026 21:50 Ответить
+5
Ще 10 штук з дозволу рудого підофіла та нетеняхі
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24.09.2026 20:14 Ответить

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