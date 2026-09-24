Україна домовилася про новий пакет ракет до систем ППО Patriot, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакету ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з представниками української громади у США, інформує Цензор.НЕТ.

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Водночас президент не уточнив, яка країна надасть новий пакет ракет до ППО.

"Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що участь у заходах у межах Генеральної асамблеї ООН дозволила Україні посилити міжнародну підтримку. За його словами, Київ підписав безпекову угоду з Австралією — першу таку домовленість із країною, яка не входить до НАТО та Європейського Союзу.

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Що передувало

Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

Ще у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими країні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів Patriot, і пропонував США продати Україні 5−10% своїх резервів: "Америка могла б поповнити свої запаси, а ми змогли б пережити зиму".

31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

У Держдепі США заявили, що рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot ще немає.

Зеленський після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку повідомив, що лідер США "позитивно ставиться" до надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Зеленський зазначив, що запуск виробництва систем Patriot в Україні може зайняти близько року-півтора.

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