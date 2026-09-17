США готові схвалити передачу Україні 10 ракет для Patriot із Німеччини, - Держдеп

Сполучені Штати хочуть передати Україні десять керованих ракет-перехоплювачів MIM-104E GEM-T для системи ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Congressional Record — офіційному журналі, де публікують стенограми засідань, дебатів і документообіг Конгресу США.

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Рішення США

"Ця передача відповідає цілям США у сфері надання допомоги в галузі безпеки. Уряд Сполучених Штатів готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу протиповітряної оборони і вже має боєприпаси того ж типу", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Вартість озброєння оцінюють у 29,6 мільйона доларів.

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Що далі?

Це поки що не остаточне рішення — документ мають розглянути профільні комітети Конгресу, і лише після цього стане відомо, чи відбудеться передача.

Згода Сполучених Штатів потрібна для того, щоб Німеччина могла передати ракети Україні. Згідно з укладеними домовленостями, передача американського озброєння третіми країнами вимагає обов'язкової згоди Вашингтона.

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