США готові схвалити передачу Україні 10 ракет для Patriot із Німеччини, - Держдеп
Сполучені Штати хочуть передати Україні десять керованих ракет-перехоплювачів MIM-104E GEM-T для системи ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Congressional Record — офіційному журналі, де публікують стенограми засідань, дебатів і документообіг Конгресу США.
Рішення США
"Ця передача відповідає цілям США у сфері надання допомоги в галузі безпеки. Уряд Сполучених Штатів готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу протиповітряної оборони і вже має боєприпаси того ж типу", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.
Вартість озброєння оцінюють у 29,6 мільйона доларів.
Що далі?
Це поки що не остаточне рішення — документ мають розглянути профільні комітети Конгресу, і лише після цього стане відомо, чи відбудеться передача.
Згода Сполучених Штатів потрібна для того, щоб Німеччина могла передати ракети Україні. Згідно з укладеними домовленостями, передача американського озброєння третіми країнами вимагає обов'язкової згоди Вашингтона.
Що передувало
- Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.
- Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.
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Він би нам нічого б взагалі б не давав, ніякої допомоги і нам би нічим було воювати ще з самого початку. Так що найкращий президент США усіх часів - це Джо Байден. Подяка йому за все, безмежна.
На полобстрела...
ЗЄльона жопа з сосульками.
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