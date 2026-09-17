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Новини Ракети до Patriot для України Ракети до Patriot
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США готові схвалити передачу Україні 10 ракет для Patriot із Німеччини, - Держдеп

patriot

Сполучені Штати хочуть передати Україні десять керованих ракет-перехоплювачів MIM-104E GEM-T для системи ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Congressional Record — офіційному журналі, де публікують стенограми засідань, дебатів і документообіг Конгресу США.

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Рішення США

"Ця передача відповідає цілям США у сфері надання допомоги в галузі безпеки. Уряд Сполучених Штатів готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу протиповітряної оборони і вже має боєприпаси того ж типу", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Вартість озброєння оцінюють у 29,6 мільйона доларів.

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Що далі?

Це поки що не остаточне рішення — документ мають розглянути профільні комітети Конгресу, і лише після цього стане відомо, чи відбудеться передача.

Згода Сполучених Штатів потрібна для того, щоб Німеччина могла передати ракети Україні. Згідно з укладеними домовленостями, передача американського озброєння третіми країнами вимагає обов'язкової згоди Вашингтона.

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Що передувало

  • Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.
  • Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
  • Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

Автор: 

Німеччина (6574) Держдепартамент США (1581) ракети (4358) США (22625) Patriot (629)
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Топ коментарі
+13
Якби президентом був трамп, а не Байден, то війни б дійсно не було, як він і каже постійно... Бо трамп би нас просто здав і зброю б не давав, зовсім. Навіть Портников так каже.
Він би нам нічого б взагалі б не давав, ніякої допомоги і нам би нічим було воювати ще з самого початку. Так що найкращий президент США усіх часів - це Джо Байден. Подяка йому за все, безмежна.
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17.09.2026 20:12 Відповісти
+13
АЖ 10?!!
На полобстрела...
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17.09.2026 20:14 Відповісти
+9
Що далі?

ЗЄльона жопа з сосульками.

.
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17.09.2026 20:12 Відповісти

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