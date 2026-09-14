Україна може виробляти "менш сучасні" ракети Patriot, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США обговорюють із Україною ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, однак менш сучасної версії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Liga.net.

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На запитання, чи зможе президент України Володимир Зеленський отримати ліцензію, Трамп відповів "Менш сучасну версію".

Він також заявив, що США мають великі запаси зброї.

"Багато було передано Україні, але ми виготовляємо її дуже швидко. Ми нарощуємо наші запаси дуже швидко. Зараз ми виготовляємо більше Patriot, ніж будь-коли раніше. І заводи не просто працюють понаднормово — їх буквально перепрофілюють або розгортають спеціально для випуску Patriot та іншого озброєння", – додав президент США.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.

В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.

Напочатку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

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