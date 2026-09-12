Взимку Україні потрібно 100-120 ракет Patriot щомісяця, - Зеленський

Взимку Україні потрібно 100-120 ракет Patriot щомісяця для захисту від російських балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексклюзивному інтерв'ю DW заявив президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їх знищення, за стандартами НАТО, потрібне співвідношення 1 до 2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Зеленський визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва "величезним викликом".

"Я хочу мати сто-сто двадцять ракет Patriot на ці складні місяці, особливо холодні місяці", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталей яких не розкрив.

Що передувало?

Європейська комісія у п’ятницю, 11 вересня, виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot у межах кредиту на підтримку України загальним обсягом 90 млрд євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина негайно передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 до Patriot, - Пісторіус