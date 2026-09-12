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Новини Ракети до Patriot для України
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Взимку Україні потрібно 100-120 ракет Patriot щомісяця, - Зеленський

Україні потрібно до 120 ракет Patriot на місяць — Зеленський

Взимку Україні потрібно 100-120 ракет Patriot щомісяця для захисту від російських балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексклюзивному інтерв'ю DW заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їх знищення, за стандартами НАТО, потрібне співвідношення 1 до 2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Зеленський визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва "величезним викликом".

"Я хочу мати сто-сто двадцять ракет Patriot на ці складні місяці, особливо холодні місяці", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталей яких не розкрив.

Що передувало?

Європейська комісія у п’ятницю, 11 вересня, виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot у межах кредиту на підтримку України загальним обсягом 90 млрд євро.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26955) Patriot (627) балістичні ракети (740)
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Топ коментарі
+3
Пля, это закончится когда-нибудь??
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12.09.2026 10:31 Відповісти
+3
Де наша балістика, вилупок оманський ? Петріотами війну не виграти
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12.09.2026 10:34 Відповісти
+2
Вже домовився з пуйлом, скільки той запускатиме балістичних ракет і куди?
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12.09.2026 10:28 Відповісти

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