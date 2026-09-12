Взимку Україні потрібно 100-120 ракет Patriot щомісяця, - Зеленський
Взимку Україні потрібно 100-120 ракет Patriot щомісяця для захисту від російських балістичних ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексклюзивному інтерв'ю DW заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їх знищення, за стандартами НАТО, потрібне співвідношення 1 до 2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Зеленський визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва "величезним викликом".
"Я хочу мати сто-сто двадцять ракет Patriot на ці складні місяці, особливо холодні місяці", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталей яких не розкрив.
Що передувало?
Європейська комісія у п’ятницю, 11 вересня, виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot у межах кредиту на підтримку України загальним обсягом 90 млрд євро.
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