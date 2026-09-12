Зимой Украине потребуется 100–120 ракет Patriot ежемесячно, - Зеленский

Зимой Украине требуется 100–120 ракет Patriot ежемесячно для защиты от российских баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью DW заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Россия производит около 140 баллистических ракет в месяц, а для их уничтожения, по стандартам НАТО, требуется соотношение 1 к 2, то есть 280 ракет-перехватчиков. Зеленский признал, что такое количество недостижимо, и даже получение 100 ракет в месяц является для Киева "огромным вызовом".

"Я хочу иметь сто - сто двадцать ракет Patriot на эти сложные месяцы, особенно на холодные месяцы", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина может получить ракеты со складов или с заводов США, а также обсуждает возможности поставок со странами Ближнего Востока, подробности которых не раскрыл.

Что этому предшествовало?

Европейская комиссия в пятницу, 11 сентября, одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

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