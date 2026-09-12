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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Зимой Украине потребуется 100–120 ракет Patriot ежемесячно, - Зеленский

Украине требуется до 120 ракет Patriot в месяц — Зеленский

Зимой Украине требуется 100–120 ракет Patriot ежемесячно для защиты от российских баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью DW заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Россия производит около 140 баллистических ракет в месяц, а для их уничтожения, по стандартам НАТО, требуется соотношение 1 к 2, то есть 280 ракет-перехватчиков. Зеленский признал, что такое количество недостижимо, и даже получение 100 ракет в месяц является для Киева "огромным вызовом".

"Я хочу иметь сто - сто двадцать ракет Patriot на эти сложные месяцы, особенно на холодные месяцы", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина может получить ракеты со складов или с заводов США, а также обсуждает возможности поставок со странами Ближнего Востока, подробности которых не раскрыл.

Что этому предшествовало?

Европейская комиссия в пятницу, 11 сентября, одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Patriot (592) баллистические ракеты (710)
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Топ комментарии
+8
Де наша балістика, вилупок оманський ? Петріотами війну не виграти
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12.09.2026 10:34 Ответить
+6
Зеля - де міни, де фламінго, де 27млрд? Якийсь пи...ун!
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12.09.2026 10:31 Ответить
+6
Ти диви - ВОНО вже все порахувало ... мабуть в Канаді порошок якісніший, ніж той, що приходить до України в ОПу!

Додам ще. А хто має давати ті ракети до Петріот ? Мабуть Трамп та США ? А для чого ти , Провокатор та Підбурювач, демонстративно попхався саме до Канади і саме під час жорсткої торговельної війни тарифів між США та Канадою ? Мабуть , щоб додатково розлючений Рудий Дід тобі відмовив в тих ракетах , а ти пересічним радісно пояснив, що в бідах та катастрафах, що чекають на Україну взимку винен саме Рудий Донні , а не Кошерний ЦАР , який пересічних попередив - "Ховайся хто може, я вас попередив !"
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12.09.2026 10:36 Ответить

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