Украина может производить "менее современные" ракеты Patriot, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсуждают с Украиной вопрос о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot, однако речь идет о менее современной версии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net.

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На вопрос, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский получить лицензию, Трамп ответил: "Менее современную версию".

Он также заявил, что у США есть большие запасы оружия.

"Многое было передано Украине, но мы производим его очень быстро. Мы наращиваем наши запасы очень быстро. Сейчас мы производим больше Patriot, чем когда-либо прежде. И заводы не просто работают сверхурочно - их буквально перепрофилируют или разворачивают специально для выпуска Patriot и другого вооружения", - добавил президент США.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.

В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.

В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

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