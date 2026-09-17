США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет для системы "Патриот" из Германии, - Госдеп

Соединённые Штаты намерены передать Украине десять управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для системы ПВО Patriot, которые ранее получила Германия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Congressional Record - официальном журнале, в котором публикуются стенограммы заседаний, дебатов и документация Конгресса США.

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Решение США

"Эта передача соответствует целям США в сфере оказания помощи в области безопасности. Правительство Соединенных Штатов готово дать разрешение на эту передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружениями.Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны и уже располагает боеприпасами того же типа", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Стоимость вооружения оценивается в 29,6 миллиона долларов.

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Что дальше?

Это пока не окончательное решение - документ должны рассмотреть профильные комитеты Конгресса, и только после этого станет известно, состоится ли передача.

Согласие Соединенных Штатов необходимо для того, чтобы Германия могла передать ракеты Украине. Согласно заключенным договоренностям, передача американского вооружения третьими странами требует обязательного согласия Вашингтона.

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Что предшествовало