США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет для системы "Патриот" из Германии, - Госдеп
Соединённые Штаты намерены передать Украине десять управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для системы ПВО Patriot, которые ранее получила Германия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Congressional Record - официальном журнале, в котором публикуются стенограммы заседаний, дебатов и документация Конгресса США.
Решение США
"Эта передача соответствует целям США в сфере оказания помощи в области безопасности. Правительство Соединенных Штатов готово дать разрешение на эту передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружениями.Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны и уже располагает боеприпасами того же типа", - говорится в сообщении Госдепартамента США.
Стоимость вооружения оценивается в 29,6 миллиона долларов.
Что дальше?
Это пока не окончательное решение - документ должны рассмотреть профильные комитеты Конгресса, и только после этого станет известно, состоится ли передача.
Согласие Соединенных Штатов необходимо для того, чтобы Германия могла передать ракеты Украине. Согласно заключенным договоренностям, передача американского вооружения третьими странами требует обязательного согласия Вашингтона.
Что предшествовало
- Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
- Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
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Він би нам нічого б взагалі б не давав, ніякої допомоги і нам би нічим було воювати ще з самого початку. Так що найкращий президент США усіх часів - це Джо Байден. Подяка йому за все, безмежна.
На полобстрела...
ЗЄльона жопа з сосульками.
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