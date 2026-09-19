Бернем встретится с Трампом в Нью-Йорке: в центре переговоров - Patriot для Украины
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Бернем будет просить Трампа передать Украине ракеты для Patriot
Приоритетной задачей Бернема является убедить Трампа выделить запасы ракет для систем противовоздушной обороны "Patriot", чтобы передать их Украине до наступления зимы.
По словам осведомленных источников, он также обсудит, как Европа может помочь снизить уровень нестабильности на Ближнем Востоке.
Бернем также должен обсудить экономические проблемы Великобритании
Как отмечает издание, британские чиновники обвиняют Трампа в сложной экономической ситуации, в которой оказалось британское правительство.
В частных беседах помощники Бернема выражают обеспокоенность тем, что действия президента могут привести к росту зимой счетов за энергоносители, инфляции и процентных ставок. Это поставит под угрозу выполнение главного обещания нового премьера — снизить стоимость жизни.
"Из-за этих неблагоприятных внешних факторов команда Бернема все больше беспокоится о том, что первый бюджет министра финансов Джона Гилли, который будет представлен 28 октября, окажется мрачнее, чем ожидалось ранее", — пишет Bloomberg.
В среду премьер-министр признал наличие проблем и пообещал принять "сложные решения, чтобы гарантировать, что экономика и в дальнейшем будет двигаться в правильном направлении".
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