ЕС не может закупить ракеты для системы Patriot для Украины, поскольку Киев не передал подписанные контракты

Украина до сих пор не представила в Еврокомиссию подписанные контракты на закупку ракет-перехватчиков для системы Patriot. Из-за этого ЕС не может осуществить соответствующие выплаты из средств кредита на общую сумму 90 млрд евро.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕК ожидает контракты

Украина еще не передала на рассмотрение Еврокомиссии контракты на перехватчики для Patriot, которые будут профинансированы через механизм Ukraine Support Loan на общую сумму в 90 млрд евро.

"Контрактына Patriot были одобрены только на прошлой неделе, поэтому нам нужно получить эти контракты. Насколько мне известно, у нас их пока нет", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, как только Брюссель получит контракты, он сможет их изучить и осуществить выплаты за это оборудование из оборонной части кредита, которая в этом году должна достичь 28,3 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет для Patriot из Германии, - Госдеп

"Но, вероятно, это произойдет чуть позже, поскольку мы только что утвердили графики поставок, связанные с Patriot", - уточнил Уйвари.

В настоящее время же ЕС осуществляет выплаты по более ранним графикам поставок, которые касаются преимущественно дронов, ракет и истребителей, добавил спикер.

Что предшествовало

Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита —-беспилотников.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

Читайте также: Евросоюз одобрил €6,1 млрд для Украины на дроны и ракеты PAC-3 для Patriot