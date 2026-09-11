Евросоюз одобрил €6,1 млрд Украине на дроны и ракеты PAC-3 для Patriot

Европейская комиссия в пятницу, 11 сентября, одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

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"Сегодня Комиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд на дроны и ракеты для противовоздушной обороны Украины в рамках кредита на поддержку Украины", — заявил Кубилюс.

Он сообщил, что "это решение официально позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot".

ЕС сделал исключения для украинских и американских производителей

"Финансируемый в рамках займов в поддержку Украины пакет включает пять отступлений от стандартных условий приемлемости. Три — для беспилотников и компонентов украинского производства, превышающих пороговые значения стоимости, и два — для оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3", — рассказал еврокомиссар.

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Кубилюс подчеркнул, что на данный момент все 28,3 млрд евро, предусмотренные на этот год для финансирования обороны Украины в рамках займа в поддержку Украины, уже согласованы.

Еврокомиссия готовит новый транш на €4,3 млрд

В то же время Еврокомиссия рассматривает запросы на очередную выплату Украине 4,3 млрд евро.

Этот транш станет следующим после уже выплаченных Украине 8,3 млрд евро.

Общий объем кредита ЕС на поддержку Украины составляет 90 млрд евро.

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