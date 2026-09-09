Поддержка Украины и санкции против РФ: Литва определила задачи на период председательства в ЕС

Литва определила основные приоритеты в преддверии председательства в Совете Европейского Союза, которое начнется 1 января 2027 года. Среди главных направлений страна называет поддержку Украины, безопасность и расширение ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал в социальной сети X.

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Литва определила главные задачи перед председательством в ЕС

Кястутис Будрис поблагодарил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за участие в ежегодной встрече послов Литвы.

По его словам, Европа должна сделать выбор между реакцией на события и лидерством.

"У Европы есть выбор: реагировать или руководить. Мы выбираем лидерство через более сильную поддержку Украины, ужесточение санкций против России и Беларуси и более быстрый европейский путь для Украины и Молдовы", — подчеркнул Будрис.

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Безопасность и поддержка Украины среди приоритетов

Готовясь к председательству в Совете ЕС, Литва сосредоточится на нескольких основных направлениях. Среди них — безопасность, оборона, трансатлантическое единство, расширение ЕС и поддержка Украины.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, страна готова содействовать принятию решения о полном отказе от импорта российской нефти в рамках ужесточения санкций.

Литва будет председательствовать в Совете ЕС с 1 января 2027 года.

Накануне Германия, Франция и Польша выступили с заявлением о поддержке Украины.