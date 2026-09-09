Підтримка України та санкції проти РФ: Литва визначила завдання на час головування в ЄС

Литва визначила основні пріоритети напередодні головування в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2027 року. Серед головних напрямів країна називає підтримку України, безпеку та розширення ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав у соцмережі X.

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Литва визначила головні завдання перед головуванням у ЄС

Кястутіс Будріс подякував високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас за участь у щорічній зустрічі послів Литви.

За його словами, Європа має зробити вибір між реакцією на події та лідерством.

"У Європи є вибір: реагувати або керувати. Ми обираємо лідерство через сильнішу підтримку України, посилення санкцій проти Росії та Білорусі та швидший європейський шлях для України та Молдови", — наголосив Будріс.

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Безпека та підтримка України серед пріоритетів

Готуючись до головування в Раді ЄС, Литва зосередиться на кількох основних напрямах. Серед них — безпека, оборона, трансатлантична єдність, розширення ЄС та підтримка України.

За словами міністра енергетики Жигімантаса Вайчюнаса, країна готова сприяти ухваленню рішення про повну відмову від імпорту російської нафти в межах посилення санкцій.

Литва головуватиме в Раді ЄС із 1 січня 2027 року.

Напередодні Німеччина, Франція та Польща вийшли із заявою про підтримку України.