Винищувачі НАТО тричі підіймалися в повітря над країнами Балтії за минулий тиждень через літаки РФ

Російські літаки знову стали причиною підйому винищувачів НАТО, які патрулюють повітряний простір над країнами Балтії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних Міністерства оборони Литви.

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НАТО кілька разів підіймало винищувачі

Інциденти за участю російських літаків відбулися з 31 серпня по 6 вересня.

31 серпня винищувачі НАТО здійснили політ для ідентифікації російського розвідувального літака Іл-20. Він летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області.

За даними литовського Міноборони, російський літак рухався без увімкненого транспондера та без плану польоту. Водночас екіпаж підтримував радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами.

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1 вересня винищувачі НАТО піднялися в повітря для ідентифікації та перехоплення об'єкта, що проник на територію Естонії з боку Росії. Після цього літаки патрулювали вздовж естонсько-російського кордону.

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Ще один Іл-20 з Росії

5 вересня у повітря піднялися 12 винищувачів повітряного патрулювання НАТО. Вони здійснили політ для ідентифікації російського літака Іл-20, який прямував із Росії до Калінінградської області.

Як і 31 серпня, літак летів без увімкненого транспондера та без плану польоту. При цьому він підтримував радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами.

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Потенційні ризики

Раніше військова розвідка Литви заявила, що має інформацію, яка свідчить про те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інформація від розвідок вказує на можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірки єдності НАТО.

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