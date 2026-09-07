Росія пригрозила зробити американські комплекси Tomahawk в Норвегії ціллю для ударів

У МЗС Росії пригрозили Норвегії після повідомлень про розгортання в країні системи, здатної запускати крилаті ракети Tomahawk, назвавши це дестабілізаційними діями НАТО.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Погрози Росії

Захарова заявила, що Росія розцінює появу в Норвегії американських комплексів, здатних запускати ракети середньої та меншої дальності, як "ще один крок у нескінченній низці гостро дестабілізаційних дій країн НАТО".

Речниця також заявила, що ці системи можуть застосовуватися для стрільби далекобійними крилатими ракетами Tomahawk, а їх розміщення в Норвегії дозволяє "накривати" значний сектор європейської частини Росії, включно з Москвою.

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"У зв'язку з цим для осіб, які у Вашингтоні та Осло ухвалили рішення про розгортання зазначених систем у Норвегії, не має бути несподіванкою, що в рамках російських заходів реагування місця дислокації американських комплексів та управління ними, а також інфраструктура, що їх обслуговує, стають предметом особливої уваги з боку сил стратегічного стримування Російської Федерації, що включає планування бойового застосування відповідних ударних засобів у разі збройного конфлікту", - додала Захарова.

Контекст

Нагадаємо, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" у порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз". Після цього Захарова обурилася таким рішенням Норвегії.

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