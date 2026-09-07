Росія пригрозила зробити американські комплекси Tomahawk в Норвегії ціллю для ударів
У МЗС Росії пригрозили Норвегії після повідомлень про розгортання в країні системи, здатної запускати крилаті ракети Tomahawk, назвавши це дестабілізаційними діями НАТО.
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Погрози Росії
Захарова заявила, що Росія розцінює появу в Норвегії американських комплексів, здатних запускати ракети середньої та меншої дальності, як "ще один крок у нескінченній низці гостро дестабілізаційних дій країн НАТО".
Речниця також заявила, що ці системи можуть застосовуватися для стрільби далекобійними крилатими ракетами Tomahawk, а їх розміщення в Норвегії дозволяє "накривати" значний сектор європейської частини Росії, включно з Москвою.
"У зв'язку з цим для осіб, які у Вашингтоні та Осло ухвалили рішення про розгортання зазначених систем у Норвегії, не має бути несподіванкою, що в рамках російських заходів реагування місця дислокації американських комплексів та управління ними, а також інфраструктура, що їх обслуговує, стають предметом особливої уваги з боку сил стратегічного стримування Російської Федерації, що включає планування бойового застосування відповідних ударних засобів у разі збройного конфлікту", - додала Захарова.
Контекст
- Нагадаємо, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" у порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз". Після цього Захарова обурилася таким рішенням Норвегії.
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