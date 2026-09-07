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Новости Угрозы России
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Россия пригрозила сделать американские комплексы Tomahawk в Норвегии целью для ударов

захарова

В МИД России пригрозили Норвегии после сообщений о развертывании в стране системы, способной запускать крылатые ракеты "Томагавк", назвав это дестабилизирующими действиями НАТО.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Угрозы России

Захарова заявила, что Россия расценивает появление в Норвегии американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, как"еще один шаг в бесконечной череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО".

Пресс-секретарь также заявила, что эти системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk, а их размещение в Норвегии позволяет "накрывать" значительный сектор европейской части России, включая Москву.

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"В связи с этим для лиц, которые в Вашингтоне и Осло приняли решение о развертывании указанных систем в Норвегии, не должно стать неожиданностью, что в рамках российских мер реагирования места дислокации американских комплексов и управления ими, а также обслуживающая их инфраструктура становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания Российской Федерации, что включает планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта", — добавила Захарова.

Контекст

  • Напомним, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз". После этого Захарова выразила возмущение таким решением Норвегии.

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Автор: 

НАТО (11067) Норвегия (854) россия (89444) США (30432) Томагавк (82)
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Топ комментарии
+7
Ну то нехай спробує "денацифікувати та демілітаризувати" Норвегію
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07.09.2026 17:00 Ответить
+7
кацапам треба відповісти словами класика- "А *** тобі не рідний батько"
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07.09.2026 17:00 Ответить
+6
Налякала їжака голою дупою 🤣
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07.09.2026 16:50 Ответить

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