"Запад снял завесу с пиратства": в МИД РФ возмутились арестом российского судна в Норвегии по требованию "Нафтогаза"

В Министерстве иностранных дел РФ назвали "пиратством" арест российского судна "Профессор Молчанов" в Норвегии. Судно было арестовано по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз" 2 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила российским СМИ, в частности об этом пишет и ТАСС.

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Захарова оспаривает законность ареста

Представительница российского МИД возмутилась решением норвежских властей и заявила, что Москва не считает арест судна обычной юридической процедурой.

"Раньше, наверное, лет 10–15 назад можно было бы питать иллюзии, что речь идет о какой-то юридической процедуре, о том, что есть определенные претензии, которые обоснованы, которые можно было бы как-то опровергнуть в судах, арбитражах. Вы же видите, что сейчас происходит. Запад легализовал, а я бы сказала, просто снял завесу с пиратства", — заявила Захарова.

Она также заверила, что российские власти якобы не оставят без поддержки граждан РФ, находящихся на судне.

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