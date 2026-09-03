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Новости Теневой флот России
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"Запад снял завесу с пиратства": в МИД РФ возмутились арестом российского судна в Норвегии по требованию "Нафтогаза"

В МИД РФ назвали "пиратством" арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии по требованию "Нафтогаза"

В Министерстве иностранных дел РФ назвали "пиратством" арест российского судна "Профессор Молчанов" в Норвегии. Судно было арестовано по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз" 2 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила российским СМИ, в частности об этом пишет и ТАСС.

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Захарова оспаривает законность ареста

Представительница российского МИД возмутилась решением норвежских властей и заявила, что Москва не считает арест судна обычной юридической процедурой.

"Раньше, наверное, лет 10–15 назад можно было бы питать иллюзии, что речь идет о какой-то юридической процедуре, о том, что есть определенные претензии, которые обоснованы, которые можно было бы как-то опровергнуть в судах, арбитражах. Вы же видите, что сейчас происходит. Запад легализовал, а я бы сказала, просто снял завесу с пиратства", — заявила Захарова.

Она также заверила, что российские власти якобы не оставят без поддержки граждан РФ, находящихся на судне.

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Автор: 

арест (10507) Нафтогаз (3159) Норвегия (853) флот (939) Захарова Мария (405)
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Топ комментарии
+7
Манька, негайно направляй скаргу в Спортлото.
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03.09.2026 10:41 Ответить
+2
Кацапам треба скасувати всі закони і жити виключно "по понятіям".
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03.09.2026 10:43 Ответить
+2
Хай за поребриком враховують "реалії на морі".
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03.09.2026 11:04 Ответить

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