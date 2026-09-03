"Захід зняв завісу з піратства": у МЗС РФ обурилися арештом російського судна в Норвегії на вимогу "Нафтогазу"
У Міністерстві закордонних справ РФ назвали "піратством" арешт російського судна "Професор Молчанов" у Норвегії. Судно заарештували на прохання української державної компанії "Нафтогаз" 2 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила російським ЗМІ, зокрема про це пише й ТАСС.
Захарова заперечує законність арешту
Представниця російського МЗС обурилася рішенням норвезької влади та заявила, що Москва не вважає арешт судна звичайною юридичною процедурою.
"Раніше, ще, напевно, 10–15 років тому можна було б плекати ілюзії, що йдеться про якусь юридичну процедуру, про те, що є певні претензії, які обґрунтовані, які можна було б якось відбити в судах, арбітражах. Ви ж бачите, що зараз відбувається. Захід легалізував, а я б сказала, просто зняв завісу з піратства", – заявила Захарова.
Вона також запевнила, що російська влада нібито не залишить без підтримки громадян РФ, які перебувають на судні.
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