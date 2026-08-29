Британський флот три доби стежив за російськими кораблями поблизу своїх берегів, - The Guardian

Королівський флот Британії три доби стежив за російськими суднами, які рухалися біля британських берегів. Серед них були і підсанкційні судна.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Операція Британії

Зазначається, що "інтенсивна" 72-годинна операція відбулася минулого тижня. За допомогою радарів велося спостереження за чотирма кораблями, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.

За словами офіційних осіб, спостереження за флотом здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn, а підтримку надавав гелікоптер Merlin.

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Підсанкційні судна під конвоєм

Було зафіксовано, як російський ескадрений міноносець "Адмірал Левченко" супроводжував у напрямку Дувра вантажні судна "Генерал Скобелєв" та "Спарта", які перебувають під санкціями.

Для охорони вантажу у відповідь на британське спостереження Росія додатково задіяла фрегат "Неустрашимий".

Перший морський лорд, генерал Гвін Дженкінс заявив, що "місця для самозаспокоєння немає", оскільки судна "тіньового флоту" продовжують становити "неприйнятну загрозу" для безпеки Великої Британії.

"Разом із нашими союзниками такий підхід змушує Москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення. Це тому, що Росія знає: ми готові вжити заходів знову, якщо це буде потрібно",- заявив він.

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Рекордна активність РФ

Королівський військово-морський флот Великої Британії нещодавно попередив про зростання активності Росії у британських водах. У липні він провів 21 день, стежачи за російськими кораблями, що на 25% більше порівняно з минулим роком. Посадовці зазначають, що неодноразово фіксували військові кораблі в Дуврській протоці та Північному морі.

У червні підрозділи Королівської морської піхоти захопили російський танкер Smyrtos — це перший випадок, коли британські військові безпосередньо висадилися на борт судна "тіньового флоту", одного з понад 500, які перебувають під санкціями Великої Британії.

Видання додає, що хоча західні посадовці намагаються применшити ймовірність прямого конфлікту між Росією та НАТО, Кремль звинуватив Великy Британію та її союзників у "грі з вогнем" через їхню подальшу підтримку України.

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