У Британії відповіли на погрози Путіна щодо дзеркальної відповіді: шкідлива діяльність "тіньового флоту" РФ підживлює війну проти України

Після погроз російського диктатора Володимира Путіна "дзеркально" відповідати на дії щодо російських суден, у Великій Британії наголосили, що затримання танкерів "тіньового флоту" РФ відбувається відповідно до міжнародного права,

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

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Шкідлива морська діяльність

"Велика Британія порушує роботу та стримує судна "тіньового флоту" та їхню шкідливу морську діяльність, яка підживлює війну Росії проти України", – заявив речник уряду Великої Британії.

За його словами, на відміну від "тіньового флоту" РФ, "збройні сили та комерційні судна Великої Британії діють чітко відповідно до міжнародного морського права".

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Обхід міжнародних санкцій

Західні країни стверджують, що Росія використовує "тіньовий флот", щоб обійти міжнародні санкції, накладені на експорт її нафти.

У Міноборони Великої Британії зауважили, що Росія має флот із понад 700 суден, які відповідають за перевезення 75% підсанкційної нафти країни.

Також там наголосили, що ця нафта є "критично важливим джерелом допомоги Кремлю у підтримці війни Росії".

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