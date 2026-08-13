У Британії відповіли на погрози Путіна щодо дзеркальної відповіді: шкідлива діяльність "тіньового флоту" РФ підживлює війну проти України
Після погроз російського диктатора Володимира Путіна "дзеркально" відповідати на дії щодо російських суден, у Великій Британії наголосили, що затримання танкерів "тіньового флоту" РФ відбувається відповідно до міжнародного права,
Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Шкідлива морська діяльність
"Велика Британія порушує роботу та стримує судна "тіньового флоту" та їхню шкідливу морську діяльність, яка підживлює війну Росії проти України", – заявив речник уряду Великої Британії.
За його словами, на відміну від "тіньового флоту" РФ, "збройні сили та комерційні судна Великої Британії діють чітко відповідно до міжнародного морського права".
Обхід міжнародних санкцій
Західні країни стверджують, що Росія використовує "тіньовий флот", щоб обійти міжнародні санкції, накладені на експорт її нафти.
У Міноборони Великої Британії зауважили, що Росія має флот із понад 700 суден, які відповідають за перевезення 75% підсанкційної нафти країни.
Також там наголосили, що ця нафта є "критично важливим джерелом допомоги Кремлю у підтримці війни Росії".
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.
- Крім того, ЄС дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.
- Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу і пригрозив дзеркальною відповіддю.
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