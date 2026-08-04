Росія створює тіньовий флот газовозів, щоб обійти нові санкції ЄС, - FT

Росія активно скуповує газовози та будує нові судна, щоб зберегти експорт скрапленого природного газу (СПГ) після набуття чинності нових санкцій Європейського Союзу. Для цього Москва формує окремий "тіньовий флот", який має допомогти обходити західні обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

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За даними аналітичної компанії Windward, лише за останні шість місяців щонайменше вісім уживаних газовозів змінили власників і почали перевозити російський СПГ. Загалом тіньовий флот уже налічує 25 суден, серед яких два нових газовози, побудованих на російській верфі "Звезда".

У FT зазначають, що така схема нагадує вже добре відому практику з нафтовими танкерами, які Росія використовує для обходу санкцій. Водночас експерти наголошують: транспортування СПГ значно складніше, адже газовози є одними з найтехнологічніших суден у світі.

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Як працює схема

Частина танкерів оформлена на пов'язані з Росією компанії в Дубаї, Гонконзі та Сінгапурі. Судна нерідко вимикають системи відстеження, змінюють прапори та здійснюють перевантаження газу між суднами, щоб приховати його походження.

За оцінками FT, чотири нещодавно придбані Росією газовози вже перевозять паливо із підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2". Усі вони ходять під російським прапором і отримали нові назви – Kosmos, Orion, Merkuriy та Luch.

Крім того, Росія ввела в експлуатацію два перші газовози власного виробництва – Aleksey Kosygin та Konstantin Posiet, які також працюватимуть на перевезенні СПГ.

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Повторити "нафтову схему" буде непросто

Попри розширення флоту, експерти сумніваються, що Росії вдасться повністю обійти санкції.

Будівництво сучасного газовоза коштує близько 300 млн доларів, а самі судна потребують складних систем охолодження, які підтримують температуру мінус 162 градуси. Крім того, для роботи в Арктиці необхідні газовози льодового класу.

Додатковою проблемою для Москви стали санкції проти французької компанії GTT, яка практично монополізувала виробництво спеціальних систем зберігання зрідженого газу. Через це Росії, ймовірно, доведеться й надалі скуповувати старі газовози на вторинному ринку, зазначає Financial Times.

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