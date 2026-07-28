В Азовському морі виявили масштабний розлив нафти в районі стоянки "тіньового флоту" РФ. ФОТО

В акваторії Азовського моря зафіксовано серйозне екологічне надзвичайне явище. Супутникові знімки виявили дві масштабні нафтові плями в районі Ахтарських лиманів - зоні, яку російські окупанти активного використовують для стоянки своїх суден.

Загальна площа забруднення вже перевищує 6,5 квадратних кілометрів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Площа найбільшої плями розливу становить близько 4,7 квадратного кілометра, а другий осередок забруднення сягає майже 2 квадратних кілометрів.

За даними супутникового моніторингу, причиною екологічного інциденту став витік нафтопродуктів або навмисне скидання забруднених технічних вод із кораблів.

Чому саме Ахтарські лимани?

Російські військові та цивільні структури перетворили цю закриту акваторію на захищену базу для тимчасової стоянки цивільного та допоміжного флоту. Окупанти намагаються сховати там свої кораблі, аби мінімізувати ризики їхнього ураження у відкритому морі.

Загроза катастрофи для всього регіону

Екологи застерігають, що подібні розливи є наслідком критичного або аварійного стану російських суден. Чимало з них тривалий час перебувають на якорі без належного обслуговування, зокрема й після отриманих пошкоджень.

Фактично РФ перетворює закриті та екологічно вразливі акваторії Азовського моря на "сміттєзвалища" для свого аварійного та "тіньового" флоту.

Бездіяльність окупаційної влади та недотримання базових норм морської безпеки створюють пряму загрозу масштабної екологічної катастрофи для всього Азовського регіону.

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