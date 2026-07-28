В Азовском море обнаружили масштабный разлив нефти в районе стоянки "теневого флота" РФ. ФОТО

В акватории Азовского моря зафиксировано серьезное экологическое чрезвычайное явление. Спутниковые снимки выявили два крупных нефтяных пятна в районе Ахтарских лиманов - зоне, которую российские оккупанты активно используют для стоянки своих судов.

Общая площадь загрязнения уже превышает 6,5 квадратных километров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Площадь самого большого пятна разлива составляет около 4,7 квадратных километра, а второй очаг загрязнения достигает почти 2 квадратных километров.

По данным спутникового мониторинга, причиной экологического инцидента стала утечка нефтепродуктов или умышленный сброс загрязненных технических вод с судов.

Почему именно Ахтарские лиманы?

Российские военные и гражданские структуры превратили эту закрытую акваторию в защищенную базу для временной стоянки гражданского и вспомогательного флота. Оккупанты пытаются спрятать там свои корабли, чтобы минимизировать риски их поражения в открытом море.

Угроза катастрофы для всего региона

Экологи предупреждают, что подобные разливы являются следствием критического или аварийного состояния российских судов. Многие из них длительное время находятся на якоре без надлежащего обслуживания, в том числе и после полученных повреждений.

Фактически РФ превращает закрытые и экологически уязвимые акватории Азовского моря в "свалки" для своего аварийного и "теневого" флота.

Бездействие оккупационных властей и несоблюдение базовых норм морской безопасности создают прямую угрозу масштабной экологической катастрофы для всего Азовского региона.

Читайте также: ЕС разрешит продавать нефть, конфискованную с судов "теневого флота" РФ, - СМИ