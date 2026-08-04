Россия создает теневой флот газовозов, чтобы обойти новые санкции ЕС, — FT

Россия активно скупает газовозы и строит новые суда, чтобы сохранить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после вступления в силу новых санкций Европейского Союза. Для этого Москва формирует отдельный "теневой флот", который должен помочь обойти западные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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По данным аналитической компании Windward, только за последние шесть месяцев как минимум восемь подержанных газовозов сменили владельцев и начали перевозить российский СПГ. В целом теневой флот уже насчитывает 25 судов, среди которых два новых газовоза, построенных на российской верфи "Звезда".

В FT отмечают, что такая схема напоминает уже хорошо известную практику с нефтяными танкерами, которые Россия использует для обхода санкций. В то же время эксперты подчеркивают: транспортировка СПГ значительно сложнее, ведь газовозы являются одними из самых высокотехнологичных судов в мире.

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Как работает схема

Часть танкеров оформлена на связанные с Россией компании в Дубае, Гонконге и Сингапуре. Суда нередко отключают системы слежения, меняют флаги и осуществляют перегрузку газа между судами, чтобы скрыть его происхождение.

По оценкам FT, четыре недавно приобретенных Россией газовоза уже перевозят топливо из проекта "Арктик СПГ-2", находящегося под санкциями. Все они ходят под российским флагом и получили новые названия — "Космос", "Орион", "Меркурий" и "Луч".

Кроме того, Россия ввела в эксплуатацию два первых газовоза собственного производства — "Алексей Косыгин" и "Константин Посиет", которые также будут заниматься перевозкой СПГ.

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Повторить "нефтяную схему" будет непросто

Несмотря на расширение флота, эксперты сомневаются, что России удастся полностью обойти санкции.

Строительство современного газовоза обходится примерно в 300 млн долларов, а сами суда требуют сложных систем охлаждения, поддерживающих температуру минус 162 градуса. Кроме того, для работы в Арктике необходимы газовозы ледового класса.

Дополнительной проблемой для Москвы стали санкции против французской компании GTT, которая практически монополизировала производство специальных систем хранения сжиженного газа. Из-за этого России, вероятно, придется и в дальнейшем скупать старые газовозы на вторичном рынке, отмечает Financial Times.

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