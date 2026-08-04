Россия создает теневой флот газовозов, чтобы обойти новые санкции ЕС, — FT
Россия активно скупает газовозы и строит новые суда, чтобы сохранить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после вступления в силу новых санкций Европейского Союза. Для этого Москва формирует отдельный "теневой флот", который должен помочь обойти западные ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По данным аналитической компании Windward, только за последние шесть месяцев как минимум восемь подержанных газовозов сменили владельцев и начали перевозить российский СПГ. В целом теневой флот уже насчитывает 25 судов, среди которых два новых газовоза, построенных на российской верфи "Звезда".
В FT отмечают, что такая схема напоминает уже хорошо известную практику с нефтяными танкерами, которые Россия использует для обхода санкций. В то же время эксперты подчеркивают: транспортировка СПГ значительно сложнее, ведь газовозы являются одними из самых высокотехнологичных судов в мире.
Как работает схема
Часть танкеров оформлена на связанные с Россией компании в Дубае, Гонконге и Сингапуре. Суда нередко отключают системы слежения, меняют флаги и осуществляют перегрузку газа между судами, чтобы скрыть его происхождение.
По оценкам FT, четыре недавно приобретенных Россией газовоза уже перевозят топливо из проекта "Арктик СПГ-2", находящегося под санкциями. Все они ходят под российским флагом и получили новые названия — "Космос", "Орион", "Меркурий" и "Луч".
Кроме того, Россия ввела в эксплуатацию два первых газовоза собственного производства — "Алексей Косыгин" и "Константин Посиет", которые также будут заниматься перевозкой СПГ.
Повторить "нефтяную схему" будет непросто
Несмотря на расширение флота, эксперты сомневаются, что России удастся полностью обойти санкции.
Строительство современного газовоза обходится примерно в 300 млн долларов, а сами суда требуют сложных систем охлаждения, поддерживающих температуру минус 162 градуса. Кроме того, для работы в Арктике необходимы газовозы ледового класса.
Дополнительной проблемой для Москвы стали санкции против французской компании GTT, которая практически монополизировала производство специальных систем хранения сжиженного газа. Из-за этого России, вероятно, придется и в дальнейшем скупать старые газовозы на вторичном рынке, отмечает Financial Times.
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