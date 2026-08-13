В Великобритании ответили на угрозы Путина о зеркальном ответе: вредоносная деятельность "теневого флота" РФ подпитывает войну против Украины

После угроз российского диктатора Владимира Путина "зеркально" отвечать на действия в отношении российских судов в Великобритании подчеркнули, что задержание танкеров "теневого флота" РФ происходит в соответствии с международным правом.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

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Вредная морская деятельность

"Великобритания пресекает деятельность и сдерживает суда "теневого флота" и их вредоносную морскую деятельность, которая подпитывает войну России против Украины", — заявил представитель правительства Великобритании.

По его словам, в отличие от "теневого флота" РФ, "вооруженные силы и коммерческие суда Великобритании действуют строго в соответствии с международным морским правом".

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Обход международных санкций

Западные страны утверждают, что Россия использует "теневой флот", чтобы обойти международные санкции, наложенные на экспорт ее нефти.

В Минобороны Великобритании отметили, что Россия располагает флотом из более чем 700 судов, которые отвечают за перевозку 75% нефти страны, подпадающей под санкции.

Также там подчеркнули, что эта нефть является "критически важным источником помощи Кремлю в ведении войны Россией".

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Что предшествовало