Росія перекинула на Балтику кораблі Північного флоту: можуть прикривати "тіньовий флот"

Росія перекинула до Балтійського моря два бойові кораблі зі складу Північного флоту – фрегат "Адмірал Касатонов" та великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". У Польщі вважають, що одним із завдань такого угруповання може бути прикриття російського "тіньового флоту", за допомогою якого Москва обходить західні санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польську Rzeczpospolita, обидва російські кораблі прибули на Балтику з Арктики через данські протоки. Видання звертає увагу: для виконання такого завдання Москва змушена залучати сили Північного флоту, оскільки можливостей Балтійського флоту РФ для захисту танкерів недостатньо.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія перекинула на Балтику кораблі з Арктики

"Адмірал Левченко" з'явився в Балтійському морі наприкінці липня. Згодом туди перекинули сучасніший ракетний фрегат "Адмірал Касатонов", який минулого тижня помітили поблизу німецького острова Фемарн.

Фрегат проєкту 22350 "Адмірал Касатонов" є одним із найсучасніших великих надводних кораблів російського флоту. Він може бути озброєний крилатими ракетами "Калібр", а також гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Польське видання пов'язує появу кораблів із ситуацією навколо російського "тіньового флоту" – танкерів, які РФ використовує для експорту нафти в обхід західних обмежень.

Також читайте: У Британії відповіли на погрози Путіна щодо дзеркальної відповіді: шкідлива діяльність "тіньового флоту" РФ підживлює війну проти України

Москва може намагатися захистити "тіньовий флот"

Військовий експерт, професор Кшиштоф Кубяк вважає перекидання кораблів реакцією Москви на наміри західних держав активніше протидіяти російському "тіньовому флоту".

За його оцінкою, Росія водночас намагається продемонструвати військову присутність і створити відчуття невизначеності серед країн регіону.

"Намір росіян – викликати страх", – зазначив експерт.

Rzeczpospolita водночас звертає увагу на інший бік такого рішення Москви: необхідність перекидати кораблі з Північного флоту може свідчити про обмежені можливості російського Балтійського флоту. Сам матеріал польського видання вийшов із промовистим запитанням – чи є цей крок демонстрацією сили, чи, навпаки, слабкості РФ.

Поява російських кораблів відбувається на тлі посилення уваги європейських країн до танкерів, які Москва використовує для обходу санкцій і збереження нафтових доходів. Саме можливе військове прикриття цих суден польські оглядачі називають одним із ключових пояснень нинішньої активності РФ на Балтиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія озброїла газовоз у Балтійському морі: естонські прикордонники зафіксували кулемет, - ЗМІ