Росія озброїла газовоз у Балтійському морі: естонські прикордонники зафіксували кулемет, - ЗМІ

На російському газовозі "Маршал Василевский", який курсує Балтійським морем, виявили великокаліберний кулемет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Yle з посиланням на Helsingin Sanomat.

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Естонські прикордонники зафіксували озброєний газовоз

За даними видання, аерофотознімки були зроблені у травні цього року патрульним літаком Прикордонної охорони Естонії у Фінській затоці.

На них видно російський газовоз "Маршал Василевский", який перевозить скраплений природний газ до Калінінграда та перебуває під управлінням російської державної компанії "Газпром".

Журналісти зазначають, що це перші фотодокази встановлення важкої зброї на російському цивільному судні в європейських водах.

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На борту виявили колишніх силовиків РФ

Розслідування проводилося міжнародною групою журналістів за участю Helsingin Sanomat, Delfi, Dossier Center, Follow the Money, NDR, WDR, Danwatch, OCCRP, The Times, De Tijd та Pointer.

Під час роботи журналісти також встановили, що щонайменше 24 члени екіпажу газовоза мають досвід служби у російських силових структурах.

На думку експертів, поява великокаліберного кулемета на цивільному судні є сигналом для країн НАТО та змінює оцінку ризиків у разі можливого затримання або захоплення такого судна.

Деякі фахівці припускають, що зброю могли встановити для захисту судна від можливих атак українських безпілотників або інших військових засобів ураження.

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