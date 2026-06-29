Россия вооружила газовоз в Балтийском море: эстонские пограничники зафиксировали пулемет, - СМИ

На российском газовозе "Маршал Василевский", курсирующем по Балтийскому морю, обнаружили крупнокалиберный пулемёт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

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Эстонские пограничники зафиксировали вооруженный газовоз

По данным издания, аэрофотоснимки были сделаны в мае этого года патрульным самолетом Пограничной охраны Эстонии в Финском заливе.

На них виден российский газовоз "Маршал Василевский", который перевозит сжиженный природный газ в Калининград и находится под управлением российской государственной компании "Газпром".

Журналисты отмечают, что это первые фотодоказательства установки тяжелого вооружения на российском гражданском судне в европейских водах.

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На борту обнаружили бывших силовиков РФ

Расследование проводилось международной группой журналистов при участии Helsingin Sanomat, Delfi, Dossier Center, Follow the Money, NDR, WDR, Danwatch, OCCRP, The Times, De Tijd и Pointer.

В ходе работы журналисты также установили, что по меньшей мере 24 члена экипажа газовоза имеют опыт службы в российских силовых структурах.

По мнению экспертов, появление крупнокалиберного пулемета на гражданском судне является сигналом для стран НАТО и меняет оценку рисков в случае возможного задержания или захвата такого судна.

Некоторые специалисты предполагают, что оружие могло быть установлено для защиты судна от возможных атак украинских беспилотников или других военных средств поражения.

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