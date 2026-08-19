Россия перебросила на Балтику корабли Северного флота: они могут прикрывать "теневой флот"

Россия перебросила в Балтийское море два боевых корабля из состава Северного флота - фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". В Польше считают, что одной из задач такой группировки может быть прикрытие российского "теневого флота", с помощью которого Москва обходит западные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita, оба российских корабля прибыли на Балтику из Арктики через датские проливы. Издание обращает внимание: для выполнения такой задачи Москва вынуждена привлекать силы Северного флота, поскольку возможностей Балтийского флота РФ для защиты танкеров недостаточно.

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Россия перебросила на Балтику корабли из Арктики

"Адмирал Левченко" появился в Балтийском море в конце июля. Впоследствии туда перебросили более современный ракетный фрегат "Адмирал Касатонов", который на прошлой неделе заметили вблизи немецкого острова Фемарн.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" является одним из самых современных крупных надводных кораблей российского флота. Он может быть вооружен крылатыми ракетами "Калибр", а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Польское издание связывает появление кораблей с ситуацией вокруг российского "теневого флота" - танкеров, которые РФ использует для экспорта нефти в обход западных ограничений.

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Москва может пытаться защитить "теневой флот"

Военный эксперт, профессор Кшиштоф Кубяк считает переброску кораблей реакцией Москвы на намерения западных государств более активно противодействовать российскому "теневому флоту".

По его оценке, Россия при этом пытается продемонстрировать военное присутствие и создать ощущение неопределенности среди стран региона.

"Цель россиян - вызвать страх", - отметил эксперт.

Rzeczpospolita при этом обращает внимание на другую сторону такого решения Москвы: необходимость перебрасывать корабли из Северного флота может свидетельствовать об ограниченных возможностях российского Балтийского флота. Сам материал польского издания завершается красноречивым вопросом - является ли этот шаг демонстрацией силы или, наоборот, слабости РФ.

Появление российских кораблей происходит на фоне усиления внимания европейских стран к танкерам, которые Москва использует для обхода санкций и сохранения нефтяных доходов. Именно возможное военное прикрытие этих судов польские обозреватели называют одним из ключевых объяснений нынешней активности РФ на Балтике.

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