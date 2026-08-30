Британский флот три суток следил за российскими кораблями у своих берегов, - The Guardian

Королевский флот Великобритании в течение трех суток следил за российскими судами, которые двигались у берегов Великобритании. Среди них были и суда, подпадающие под санкции.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Операция Великобритании

Отмечается, что "интенсивная" 72-часовая операция состоялась на прошлой неделе. С помощью радаров велось наблюдение за четырьмя кораблями, которые направлялись из Северного моря в Ла-Манш.

По словам официальных лиц, наблюдение за флотом осуществляли корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn, а поддержку оказывал вертолёт Merlin.

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Суда, подпадающие под санкции, в конвое

Было зафиксировано, как российский эскадренный миноносец "Адмирал Левченко" сопровождал в направлении Дувра грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта", которые находятся под санкциями.

Для охраны груза в ответ на британское наблюдение Россия дополнительно задействовала фрегат "Неустрашимый".

Первый морской лорд, генерал Гвин Дженкинс, заявил, что "места для самоуспокоения нет", поскольку суда "теневого флота" продолжают представлять "неприемлемую угрозу" для безопасности Великобритании.

"Вместе с нашими союзниками такой подход вынуждает Москву отвлекать российские военные корабли от их основного назначения. Это потому, что Россия знает: мы готовы принять меры снова, если это понадобится", — заявил он.

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Рекордная активность РФ

Королевский военно-морской флот Великобритании недавно предупредил о росте активности России в британских водах. В июле он провел 21 день, следя за российскими кораблями, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Чиновники отмечают, что неоднократно фиксировали военные корабли в Дуврском проливе и Северном море.

В июне подразделения Королевской морской пехоты захватили российский танкер Smyrtos — это первый случай, когда британские военные непосредственно высадились на борт судна "теневого флота", одного из более чем 500, находящихся под санкциями Великобритании.

Издание добавляет, что хотя западные чиновники пытаются преуменьшить вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО, Кремль обвинил Великобританию и её союзников в "игре с огнём" из-за их продолжающейся поддержки Украины.

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