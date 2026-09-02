Путин о возможности ударов РФ по Великобритании: "Это секрет, военная тайна"

Российский диктатор Путин заявил, что любые военные объекты на территории Украины, в том числе британские, если они там есть, являются законной целью для ВС РФ.

Об этом он сказал во время общения с российскими пропагандистами, передает Цензор.НЕТ.

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"Я могу еще раз подтвердить: любые военные объекты в Украине — наша законная цель. Британские, какие угодно", — сказал он.

В то же время диктатор выразил сомнение в том, что на территории Украины есть британские военные объекты.

"В Украине есть британские военные объекты?" — спросил он. На уточнение журналиста, что вопрос гипотетический, Путин ответил: "Если будут, то точно станут целью".

На вопрос, могут ли стать военными целями "объекты военной промышленности Великобритании, расположенные на территории Великобритании", Путин ответил: "Это секрет, военная тайна".

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Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ.

Впоследствии Москва пригрозила Великобритании "последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для нанесения ударов по территории РФ. На это глава британского правительства Энди Бернем заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину, как она это делала до сих пор, и это не изменится.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет усиливать давление на так называемый теневой флот России, задействуя военно-морские миссии.

Кроме того, ЕС разрешит странам-членам блока продавать российскую нефть, изъятую с судов, которые пытались обойти санкции ЕС.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза и пригрозил зеркальным ответом.

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