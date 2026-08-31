Великобритания, Италия, Нидерланды и Германия призвали граждан не ехать в Украину из-за угрозы ударов со стороны РФ и сложной зимы

Министерства иностранных дел Великобритании, Италии, Нидерландов и Германии обновили рекомендации для своих граждан относительно поездок в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

МИД четырех стран предупреждают о высоком риске российских ракетных ударов, а также о возможных перебоях с электро-, тепло- и водоснабжением зимой.

Великобритания предупреждает об отключениях света, воды и тепла

В обновленных рекомендациях МИД Великобритании рекомендуется воздержаться от поездок на большую часть территории Украины.

Исключение составляют Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская и Черновицкая области.

Британское ведомство отдельно обращает внимание на риски для энергетической инфраструктуры в зимний период. Из-за российских ударов возможны как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии без предупреждения.

"Российские удары по энергосистеме могут привести к внеплановым отключениям света или аварийным отключениям без предупреждения. В некоторых регионах возможны плановые ограничения электроснабжения. Это также повлияет на работу центрального отопления и водоснабжения", — отметили в британском МИД.

Италия предупредила о риске новых ракетных атак

МИД Италии сообщил о росте опасности новых ракетных ударов России по всей территории Украины.

"Любые поездки в Украину по любой причине категорически не рекомендуются", — отметили в МИД.

Нидерланды призвали не ехать в Украину

МИД Нидерландов обозначил всю территорию Украины как зону наивысшего уровня риска.

"Ни при каких обстоятельствах не езжайте туда. Это слишком опасно. Посольство Нидерландов не сможет оказать вам помощь, если возникнут проблемы. Если вы уже находитесь в Украине, покиньте страну, когда это будет безопасно", — говорится в рекомендациях.

Германия также советует воздержаться от поездок

Германия обновила свои рекомендации еще накануне Дня Независимости Украины, предупредив о риске усиления воздушных атак.

В настоящее время эти рекомендации остаются в силе: гражданам Германии советуют воздержаться от поездок в Украину.

В немецком МИД отмечают, что пострадать могут все регионы Украины, а с учетом ситуации с безопасностью нельзя исключать усиление атак как по инфраструктуре, так и по гражданским объектам.

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