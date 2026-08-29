РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11511 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 789 59

Госдеп США призвал американцев не ехать в Украину

Госдеп просят разморозить программы помощи Украине

Государственный департамент США обновил рекомендации по поездкам в Украину и призвал граждан Соединенных Штатов воздержаться от посещения страны из-за полномасштабной войны и постоянных российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

При этом уровень опасности для Украины не изменился. США сохранили для страны самый высокий, четвертый уровень — "Не путешествуйте". Американцам рекомендуют не ехать в Украину ни по какой причине.

Госдеп обновил информацию о рисках, связанных с войной

В Госдепартаменте отметили, что обновили информацию о рисках, связанных с вооруженным конфликтом, а также общее описание ситуации с безопасностью.

Основными причинами для сохранения самого высокого уровня опасности остаются война и российские ракетные и дронные удары по территории Украины.

В то же время посольство США в Киеве продолжает работать.

Россия регулярно наносит удары по украинским городам, в частности по областным центрам. В результате атак повреждается гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин до сих пор не готов сесть за стол переговоров и отклонил мирные предложения Зеленского, - Госдеп США

Автор: 

Госдепартамент США (1890) россия (89344) Украина (41894)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
США потужнічають.💪 Наддержава...обісцяна.
показать весь комментарий
29.08.2026 09:13 Ответить
+15
Вкрали нашу ядерну зброю і 30 років на забій вирощували - дякуєм сша!
показать весь комментарий
29.08.2026 09:15 Ответить
+15
Також не забудьте подякувати тупому скоту, який свідомо "обирав" собі потужних лідєров...
показать весь комментарий
29.08.2026 09:19 Ответить

Загрузка...

 
 