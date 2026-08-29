Госдеп США призвал американцев не ехать в Украину

Государственный департамент США обновил рекомендации по поездкам в Украину и призвал граждан Соединенных Штатов воздержаться от посещения страны из-за полномасштабной войны и постоянных российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

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При этом уровень опасности для Украины не изменился. США сохранили для страны самый высокий, четвертый уровень — "Не путешествуйте". Американцам рекомендуют не ехать в Украину ни по какой причине.

Госдеп обновил информацию о рисках, связанных с войной

В Госдепартаменте отметили, что обновили информацию о рисках, связанных с вооруженным конфликтом, а также общее описание ситуации с безопасностью.

Основными причинами для сохранения самого высокого уровня опасности остаются война и российские ракетные и дронные удары по территории Украины.

В то же время посольство США в Киеве продолжает работать.

Россия регулярно наносит удары по украинским городам, в частности по областным центрам. В результате атак повреждается гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

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